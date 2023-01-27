​В ЦСКА отреагировали на слухи о Дзюбе

В прессе появилась информация о том, что Артём Дзюба может стать футболистом московского ЦСКА. Комментарий на этот счёт дал Кирилл Брейдо, который в московском клубе возглавляет пресс-службу.

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По словам Брейдо, опубликованным в его телеграм-канале, информация об интересе ЦСКА к Дзюбе не имеет под собой почвы.

«Однозначный вымысел, в который ещё и решили вплести слова Владимира Валентиновича, вежливо попытавшегося уйти от этого неожиданного вопроса о Дзюбе», - написал Брейдо.