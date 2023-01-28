Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Агент Малкома заявил, что футболист останется в "Зените"

ТАССиещё 5

Бразильский нападающий Малком продолжит выступать в петербургском футбольном клубе "Зенит", несмотря на интерес со стороны французского ПСЖ. Об этом заявил агент игрока Луис Фернандо Гарсия, чей комментарий в субботу приводит "Спорт-Экспресс".

Агент Малкома заявил, что футболист останется в "Зените"
Фото: ТАССТАСС

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что ПСЖ проявляет интерес к Малкому, однако официального предложения в клуб из Санкт-Петербурга не поступало.

"ПСЖ действительно интересовался, но был только запрос. Они консультировались. Официального предложения не было и не будет. Малком остается в "Зените", где он счастлив", - сказал Гарсия.

Малкому 25 лет, он перешел в "Зенит" в 2019 году из испанской "Барселоны". Бразилец провел в составе петербургской команды 98 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 22 результативные передачи. Малком вместе с "Зенитом" по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз - кубок страны. Также он является чемпионом Бразилии, Испании, обладателем Суперкубка Испании, олимпийским чемпионом.

Футбол,Луис Фернандо,Сергей Семак,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители