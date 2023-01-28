Агент Малкома заявил, что футболист останется в "Зените"

Бразильский нападающий Малком продолжит выступать в петербургском футбольном клубе "Зенит" , несмотря на интерес со стороны французского ПСЖ. Об этом заявил агент игрока Луис Фернандо Гарсия, чей комментарий в субботу приводит "Спорт-Экспресс" .

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что ПСЖ проявляет интерес к Малкому, однако официального предложения в клуб из Санкт-Петербурга не поступало.

"ПСЖ действительно интересовался, но был только запрос. Они консультировались. Официального предложения не было и не будет. Малком остается в "Зените", где он счастлив", - сказал Гарсия.

Малкому 25 лет, он перешел в "Зенит" в 2019 году из испанской "Барселоны". Бразилец провел в составе петербургской команды 98 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 22 результативные передачи. Малком вместе с "Зенитом" по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз - кубок страны. Также он является чемпионом Бразилии, Испании, обладателем Суперкубка Испании, олимпийским чемпионом.