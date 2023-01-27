Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

«МЮ» планирует отдать в аренду двух игроков

Евро-футбол.Ру

Вингеры «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга и Факундо Пельистри могут отправиться в аренду за игровой практикой.

«МЮ» планирует отдать в аренду двух игроков
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

20-летний швед и 21-летний уругваец редко проходят в стартовый состав команды Эрика тен Хага, поэтому клуб охотно выслушает предложения по их аренде, информирует Sky. Однако руководство «красных дьяволов» не отпустит молодых футболистов куда угодно – претенденты должны соответствовать определённым требованиям и гарантировать регулярную игровую практику. Известно, что «Юнайтед» уже отклонил несколько предложений по обоим игрокам атаки.

Энтони Эланга появился на поле в 13 матчах Премьер-лиги, отметившись одним ассистом, а Факундо Пельистри был задействован только в кубковых встречах.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители