«МЮ» планирует отдать в аренду двух игроков

Вингеры « Манчестер Юнайтед » Энтони Эланга и Факундо Пельистри могут отправиться в аренду за игровой практикой.

20-летний швед и 21-летний уругваец редко проходят в стартовый состав команды Эрика тен Хага, поэтому клуб охотно выслушает предложения по их аренде, информирует Sky. Однако руководство «красных дьяволов» не отпустит молодых футболистов куда угодно – претенденты должны соответствовать определённым требованиям и гарантировать регулярную игровую практику. Известно, что «Юнайтед» уже отклонил несколько предложений по обоим игрокам атаки.