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1 час назад

Шалимов: «Дзюбе необходим минимум месяц»

Евро-футбол.Ру

Бывший футболист российской сборной и миланского «Интера» Игорь Шалимов, в отличие от своего закадычного «неприятеля» Александра Мостового, скептически относится к возможному появлению Артема Дзюбы в московском ЦСКА. Он считает, что Дзюбе после его недавних похождений потребуется много времени для того, чтобы набрать нужную спортивную форму.

Шалимов: «Дзюбе необходим минимум месяц»
Фото: ТАССТАСС

- Чтобы привести себя в порядок, ему необходим минимум месяц. Сделать какую то индивидуальную работу, сыграть матчи, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский чемпионат возобновится для ЦСКА пятого марта, в этот день команды сыграет в Сочи.

Футбол,Александр Мостовой,Игорь Шалимов,
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