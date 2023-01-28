Первый тренер Дзюбы прокомментировал возможный переход игрока в ЦСКА

Александр Шупляков, первый тренер форварда Артема Дзюбы, прокомментировал информацию о том, что игрок может перейти в московский ЦСКА, передает Sport24.

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"Дзюба в ЦСКА? Это невозможно. Я не могу его видеть в системе армейцев. Фантастический бред, я больше в "Нижний Новгород" поверю", - сказал Шупляков.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор". 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Дзюбой интересовались в Китае и в Саудовской Аравии.

На днях стало известно, что нападающий вместе с Денисом Глушаковым может перейти в "Пари НН". По сообщениям СМИ, Дзюба хотел получать в Нижнем Новгороде 500 тыс. евро за половину сезона-2022/23.