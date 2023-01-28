Российский футболист рассказал об аресте в Чехии

Российский нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал об аресте в Чехии во время выступления за местную «Сигму». Его слова приводит «Чемпионат».

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Футболист заявил, что после перенесенной операции из-за травмы он планировал вернуться в Россию для восстановления, однако клуб не продлил его рабочую визу. Голенкову пришлось ехать в полицейский участок под конвоем, где его арестовали.

«Дали переводчика, при этом отобрали все вещи. Руки за голову, мигалки… Увезли в другой участок, сняли пальчики. А потом продлили визу», — подытожил он.

Голенков перешел в «Сигму» в 2021 году, однако получил травму и не провел ни одного матча в составе команды. В феврале 2022 года он подписал контракт с «Ростовом».