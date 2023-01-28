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1 час назад

Российский футболист рассказал об аресте в Чехии

Lenta.ru

Российский нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал об аресте в Чехии во время выступления за местную «Сигму». Его слова приводит «Чемпионат».

Российский футболист рассказал об аресте в Чехии
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Футболист заявил, что после перенесенной операции из-за травмы он планировал вернуться в Россию для восстановления, однако клуб не продлил его рабочую визу. Голенкову пришлось ехать в полицейский участок под конвоем, где его арестовали.

«Дали переводчика, при этом отобрали все вещи. Руки за голову, мигалки… Увезли в другой участок, сняли пальчики. А потом продлили визу», — подытожил он.

Голенков перешел в «Сигму» в 2021 году, однако получил травму и не провел ни одного матча в составе команды. В феврале 2022 года он подписал контракт с «Ростовом».

В декабре 2021 года защитник «Сочи» Артем Мещанинов сравнил уровень жизни в России и Чехии. Футболист посчитал, что инфраструктура в маленьких чешских городах развита лучше, чем в российских.

Футбол,Артем Мещанинов,Егор Голенков,
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