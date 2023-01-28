Тренер "Спартака" высказался по поводу связи Бальде с женой Икарди

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что в команде не обращают внимания на слухи о сексуальной связи нападающего Кейта Бальде с женой полузащитника «Галатасарая» Мауро Икарди Вандой Нарой.

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«Мы одна большая семья. В команде мы поддерживаем друг друга. На тренировочный процесс ничего не влияет. А слухи — это только слухи. Никаких фактов нет. Поэтому не обращаем на это внимания», — передает слова Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, Нара прилетала в Дубай, где «Спартак» проводит тренировочные сборы, и останавливалась в одном отеле с Бальде.

Бальде стал игроком «Спартака» летом 2022 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сенегалец принял участие лишь в одном матче в связи с тем, что он нарушил процедуру допинг-контроля еще во время выступлений за итальянский «Кальяри». Бальде был дисквалифицирован до 5 декабря 2022 года.