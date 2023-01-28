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1 час назад

На Украине назвали товарищеские матчи российских клубов в Турции нарушением запретов УЕФА

Газета.Ruиещё 3

Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Александр Глывинский заявил, что российские клубы нарушают регламент, проводя товарищеские матчи с иностранными командами на сборах в Турции. "Несмотря на то, что матчи в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем факт их проведения нарушением изоляции российского спорта. Какие-либо представители страны не имеют права участвовать в соревнованиях с иностранными командами", - передает слова Глывинского The Athletic. Вчера ЦСКА в Белеке обыграл сербский "Партизан" со счетом 2:1, а ранее "Факел" одолел еще один клуб из Сербии - "Графичар" и "Ахмат" - "Войводину". Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В начале января Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляцию российской стороны. Отечественные клубы и сборная пропустили весь 2022 год. 24 января в Швейцарии состоялась встреча членов Российского футбольного союза (РФС) и представителей УЕФА по возвращению россиян. Ранее Мартин Якубко заявил, что не понимает, что нужно сделать российским спортсменам, чтобы вернуться на международную арену.

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