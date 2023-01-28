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36 минут назад

На Украине обвинили российские клубы в обходе запретов ФИФА и УЕФА

Lenta.ru

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обвинила российские клубы в обходе запретов, наложенных со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает The Athletic.

На Украине обвинили российские клубы в обходе запретов ФИФА и УЕФА
Фото: СоцсетиСоцсети

Украинскую сторону возмутили товарищеские матчи против иностранных команд, которые клубы из России проводят на сборах в Турции.

«Несмотря на то что игры имеют неофициальный статус, мы считаем факт их проведения нарушением изоляции российского спорта», — заявил пресс-секретарь УАФ Александр Глывинский.

24 января состоялось заседание с участием представителей России и УЕФА. В РФС заявили, что стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям и договорились продолжить контакты.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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