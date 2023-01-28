The Sun: тренер "Челси" Поттер повел своих игроков в военные казармы

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер решил прибегнуть к нестандартным методам для укрепления своего коллектива. 24 января специалист привел своих футболистов на военную базу недалеко от города Лисс в Хэмпшире, передает The Sun.

Сообщается, что в казармах не было никаких грубых вещей или жестких упражнений — вместо этого Поттер решил развить интеллект своих футболистов с помощью ряда умственных упражнений, чтобы заставить их думать и работать вместе.

Таким образом наставник хотел использовать паузу в чемпионате, чтобы помочь потоку новых игроков быстро адаптироваться в клубе.

Отмечается, что во время работы Поттера в шведском клубе «Эстерсунд» (2011-2018), он заставлял своих игроков ставить балет, писать театральные представления о викингах и исполнять перед публикой фольклорные песни в стиле рэп.