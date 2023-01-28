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1 час назад

The Sun: тренер "Челси" Поттер повел своих игроков в военные казармы для сплочения коллектива

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер решил прибегнуть к нестандартным методам для укрепления своего коллектива. 24 января специалист привел своих футболистов на военную базу недалеко от города Лисс в Хэмпшире, передает The Sun.

The Sun: тренер "Челси" Поттер повел своих игроков в военные казармы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что в казармах не было никаких грубых вещей или жестких упражнений — вместо этого Поттер решил развить интеллект своих футболистов с помощью ряда умственных упражнений, чтобы заставить их думать и работать вместе.

Таким образом наставник хотел использовать паузу в чемпионате, чтобы помочь потоку новых игроков быстро адаптироваться в клубе.

Отмечается, что во время работы Поттера в шведском клубе «Эстерсунд» (2011-2018), он заставлял своих игроков ставить балет, писать театральные представления о викингах и исполнять перед публикой фольклорные песни в стиле рэп.

«Челси» после 20 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ) набрал 29 очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.

Футбол,Грэм Поттер,
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