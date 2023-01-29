Тони раскрыл секрет долгой карьеры

«Секрет долгой карьеры? Он прост — это злость. В хорошем смысле слова. Та злость, которая заставляет тебя выкладываться, когда тебе говорят, что ты стареешь, что тебе пора заканчивать карьеру. Эти критики становятся бензином для твоих ног и адреналином для тела», — приводит слова спортсмена ITASportPress.