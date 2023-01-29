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58 минут назад

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Тони раскрыл секрет долгой карьеры

Газета.Ru

Бывший форвард мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса» Лука Тони, ставший в 2006 году чемпионом мира в составе сборной Италии, рассказал секрет долгой карьеры.

Тони раскрыл секрет долгой карьеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В свой последний сезон итальянец стал лучшим бомбардиром Серии А. На тот момент ему было 38 лет.

«Секрет долгой карьеры? Он прост — это злость. В хорошем смысле слова. Та злость, которая заставляет тебя выкладываться, когда тебе говорят, что ты стареешь, что тебе пора заканчивать карьеру. Эти критики становятся бензином для твоих ног и адреналином для тела», — приводит слова спортсмена ITASportPress.

Тони завершил карьеру в 2016 году в клубе «Эллас Верона». Всего за карьеру футболист провел 577 матчей, в которых забил 269 мячей.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник Алексей Миранчук помог «Торино» спасти ничью в матче с «Эмполи» (2:2) в 20-м туре чемпионата Италии.

Хавбек поучаствовал во втором забитом мяче своей команды, оформив результативную передачу.

Футбол,Лука Тони,Алексей Миранчук,
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