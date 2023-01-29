Тони раскрыл секрет долгой карьеры

Бывший форвард мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса» Лука Тони, ставший в 2006 году чемпионом мира в составе сборной Италии, рассказал секрет долгой карьеры.
В свой последний сезон итальянец стал лучшим бомбардиром Серии А. На тот момент ему было 38 лет.
«Секрет долгой карьеры? Он прост — это злость. В хорошем смысле слова. Та злость, которая заставляет тебя выкладываться, когда тебе говорят, что ты стареешь, что тебе пора заканчивать карьеру. Эти критики становятся бензином для твоих ног и адреналином для тела», — приводит слова спортсмена ITASportPress.
Тони завершил карьеру в 2016 году в клубе «Эллас Верона». Всего за карьеру футболист провел 577 матчей, в которых забил 269 мячей.
Ранее сообщалось, что российский полузащитник Алексей Миранчук помог «Торино» спасти ничью в матче с «Эмполи» (2:2) в 20-м туре чемпионата Италии.
Хавбек поучаствовал во втором забитом мяче своей команды, оформив результативную передачу.