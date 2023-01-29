Adidas расторг контракты со всеми российскими футболистами, кроме одного

Немецкая компания Adidas разорвала контракты со всеми российскими футболистами, кроме полузащитника Алексея Миранчука. Об этом пишет портал «РБ Спорт».

Отмечается, что 27-летний хавбек Миранчук в сезоне-2022/2023 выступает в составе итальянского «Торино».

После ухода Adidas с российского рынка с ними было подписано дополнительное соглашение о расторжении действующих договоров и выплате им компенсаций за год по контракту.