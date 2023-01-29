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1 час назад

Adidas расторг контракты со всеми российскими футболистами, кроме Миранчука

Илья Родин

Немецкая компания Adidas разорвала контракты со всеми российскими футболистами, кроме полузащитника Алексея Миранчука. Об этом пишет портал «РБ Спорт».

Adidas расторг контракты со всеми российскими футболистами, кроме одного
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что 27-летний хавбек Миранчук в сезоне-2022/2023 выступает в составе итальянского «Торино».

По данным портала, ранее немецкий бренд сотрудничал с Денисом Глушаковым, Александром Соболевым, Маринато Гилерме, Зелимханом Бакаевым, Ильзатом Ахметовым и другими российскими футболистами.

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После ухода Adidas с российского рынка с ними было подписано дополнительное соглашение о расторжении действующих договоров и выплате им компенсаций за год по контракту.

Напомним, что Российский футбольный союз с 2008 года сотрудничал с немецкой компанией. В марте 2022 года Adidas приостановил партнерское соглашение с союзом.

Футбол,Зелимхан Бакаев,Александр Соболев,Ильзат Ахметов,Алексей Миранчук,Денис Глушаков,Владимир Путин,РФС,
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