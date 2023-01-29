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55 минут назад

«Сейчас действительно встает вопрос, кому нужны «Химки» — Мостовой

Матч ТВиещё 4

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился с «Чемпионатом» мнением о ситуации в подмосковных «Химках».

Мостовой заявил, что «Химки» никому не нужны
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВМихаил Зимин / Матч ТВ

Ранее несколько игроков покинули команду, среди них — чемпион России Денис Глушаков и голкипер Илья Лантратов. «Химки» после 17 туров занимают 15 е место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 12 очков.

— Всё это в «Химках» началось не вчера и не сегодня. Еще тогда мы говорили, что ни к чему хорошему это не приведет. Многие на это не обращают внимания и не прислушиваются, потому так всё и происходит.

Сейчас действительно встает вопрос — кому нужны «Химки»? Жалко, что с клубом такое происходит. Если доходит до того, что спонсоры уходят, то многие уже и не вспоминают. Раньше активно следил за «Химками», но сейчас стал меньше, — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.Источник:Чемпионат

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