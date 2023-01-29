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1 час назад

Защитник «Бенфики» Конти подписал контракт с «Локомотивом»

Чемпионат.comиещё 3

Аргентинский защитник Херман Конти подписал контракт с московским «Локомотивом» на 2,5 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Защитник «Бенфики» Конти подписал контракт с «Локомотивом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 2022 году он защищал цвета бразильского «Америка Минейро» на правах аренды. В 23 матчах минувшего сезона Серии А Конти не отметился результативными действиями, получив одну жёлтую карточку.

Состав «Локомотива» в текущее трансферное окно уже пополнили экс-игроки «Крыльев Советов» — форвард Сергей Пиняев и полузащитник Максим Глушенков, а также голкипер Илья Лантратов, который перешёл в московский клуб из «Химок».

«Локомотив» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 13 очков после 17 матчей.

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