Защитник «Бенфики» Конти подписал контракт с «Локомотивом»

Аргентинский защитник Херман Конти подписал контракт с московским «Локомотивом» на 2,5 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В 2022 году он защищал цвета бразильского «Америка Минейро» на правах аренды. В 23 матчах минувшего сезона Серии А Конти не отметился результативными действиями, получив одну жёлтую карточку.

Состав «Локомотива» в текущее трансферное окно уже пополнили экс-игроки «Крыльев Советов» — форвард Сергей Пиняев и полузащитник Максим Глушенков, а также голкипер Илья Лантратов, который перешёл в московский клуб из «Химок».