В Киеве потребовали прекратить товарищеские матчи с клубами из РФ

УАФ (Украинская Ассоциация футбола) обратилась в ФИФА и УЕФА с призывом прекратить товарищеские матчи европейских команд с российскими клубами на зимних сборах в Турции, сообщает The Athletic.

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«Хотя игры в Турции и имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением изоляции российского спорта.

Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных. Россия и Беларусь должны быть полностью изолированы», — приводит слова пресс-атташе сборной Украины Александра Гливинского источник.

Также Гливинский добавил, что украинские клубы решили не проводить спарринги с командами, которые встречались с россиянами, ссылаясь на «Партизан».