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2 часа назад

Украина потребовала от ФИФА и УЕФА прекратить товарищеские матчи с клубами из РФ

Никита Бородкин

Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратить товарищеские матчи европейских команд с российскими клубами на зимних сборах в Турции. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на The Athletic.

В Киеве потребовали прекратить товарищеские матчи с клубами из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам пресс-атташе сборной Украины Александра Гливинского, хоть игры и имеют неофициальный статус, в УАФ их считают «нарушением изоляции российского спорта».

«Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных. Россия и Беларусь должны быть полностью изолированы», — добавил он.

Гливинский также подчеркнул, что украинские клубы решили не проводить спарринги с командами, которые встречались с россиянами.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА временно отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за проведения РФ спецоперации на Украине. В результате за 2022 год сборная РФ сыграла лишь товарищеские матчи с Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

Футбол,УЕФА,
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