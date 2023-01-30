В Киеве потребовали прекратить товарищеские матчи с клубами из РФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратить товарищеские матчи европейских команд с российскими клубами на зимних сборах в Турции. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на The Athletic.

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По словам пресс-атташе сборной Украины Александра Гливинского, хоть игры и имеют неофициальный статус, в УАФ их считают «нарушением изоляции российского спорта».

«Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных. Россия и Беларусь должны быть полностью изолированы», — добавил он.

Гливинский также подчеркнул, что украинские клубы решили не проводить спарринги с командами, которые встречались с россиянами.