Дасаев высказался о решении Галактионова ввести штраф за мат в «Локомотиве»

«У каждого тренера свои критерии. Если Галактионов хочет, то пускай штрафует. Не вижу никаких проблем. Нас, например, не штрафовали. Да и мы нормально себя вели: руководство редко слышало от нас какой-нибудь мат, потому то почти не ругались. Может ли футбол существовать без мата? Всё может быть без мата. Конечно, иногда в порыве эмоций может проскакивать. На самом деле всё зависит от человека — какой у него характер», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.