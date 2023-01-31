Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
2 часа назад

Ринат Дасаев высказался о решении Михаила Галактионова ввести штраф за мат в «Локомотиве»

Чемпионат.comиещё 2

Известный советский футбольный вратарь Ринат Дасаев прокомментировал решение главного тренера столичного «Локомотива» Михаила Галактионова наказывать игроков команды штрафными санкциями за нецензурную брань.

Дасаев высказался о решении Галактионова ввести штраф за мат в «Локомотиве»
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«У каждого тренера свои критерии. Если Галактионов хочет, то пускай штрафует. Не вижу никаких проблем. Нас, например, не штрафовали. Да и мы нормально себя вели: руководство редко слышало от нас какой-нибудь мат, потому то почти не ругались. Может ли футбол существовать без мата? Всё может быть без мата. Конечно, иногда в порыве эмоций может проскакивать. На самом деле всё зависит от человека — какой у него характер», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Локомотив» в 17 матчах набрал 13 баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.

Футбол,Илья Никульников,Михаил Галактионов,Ринат Дасаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители