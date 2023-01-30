Стало известно о реакции Головина на извинения Малиновского из-за объятий

Футбольный агент Александр Клюев , представляющий интересы полузащитника сборной России и "Монако" Александра Головина , рассказал о реакции футболиста на слова украинского хавбека "Марселя" Руслана Малиновского , который извинился за свои объятия с россиянином после очного матча команд, передает РИА Новости.

"Никак не отреагировал на это. Александр тоже. Нас это никак не волнует, это относится только к Малиновскому. Выглядит ли это бредом? Вы сами ответили на этот вопрос", - заявил Клюев.

Игра 20-го тура Лиги 1, прошедшая 28 января, завершилась со счетом 1:1. После финального свистка Головин и Малиновский поблагодарили друг друга за игру и обнялись. Фотография, на которой изображены обнимающиеся российский и украинский футболисты, разошлась по интернету. Примечательно, что до этого Малиновский долгое время играл в "Аталанте", где его одноклубником был другой российский футболист - Алексей Миранчук.