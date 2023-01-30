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1 час назад

Агент рассказал о реакции Головина на извинения Малиновского из-за объятий после матча

Газета.Ruиещё 3

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника сборной России и "Монако" Александра Головина, рассказал о реакции футболиста на слова украинского хавбека "Марселя" Руслана Малиновского, который извинился за свои объятия с россиянином после очного матча команд, передает РИА Новости.

Стало известно о реакции Головина на извинения Малиновского из-за объятий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент с объятиями произошел 28 января. 30 числа Малиновский в своих социальных сетях опубликовал извинения.

"Никак не отреагировал на это. Александр тоже. Нас это никак не волнует, это относится только к Малиновскому. Выглядит ли это бредом? Вы сами ответили на этот вопрос", - заявил Клюев.

Игра 20-го тура Лиги 1, прошедшая 28 января, завершилась со счетом 1:1. После финального свистка Головин и Малиновский поблагодарили друг друга за игру и обнялись. Фотография, на которой изображены обнимающиеся российский и украинский футболисты, разошлась по интернету. Примечательно, что до этого Малиновский долгое время играл в "Аталанте", где его одноклубником был другой российский футболист - Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали странным поступок футболиста "Марселя" Руслана Малиновского, обнявшегося с россиянином Александром Головиным после очного матча команд в чемпионате Франции.

Футбол,Александр Клюев,Алексей Миранчук,Руслан Малиновский,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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