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1 час назад

Футбольный клуб Серии А выполнил условие для получения автобуса с проститутками

Lenta.ru

Итальянский футбольный клуб «Монца» выполнил условие для получения автобуса с проститутками, выдвинутое главой команды Сильвио Берлускони. Об этом сообщает Calciomercato.

Клуб Серии А выполнил условие для получения автобуса с проститутками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Футболисты в матче 20-го тура Серии А одержали победу над туринским «Ювентусом» со счетом 2:0, за что Берлускони в декабре 2022 года обещал подарочный автобус.

«Они просят меня выполнить свои обязательства. Я получил сотню телефонных звонков», — заявил бизнесмен.

После 20 матчей «Монца» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков. «Ювентус» после санкций Федерации футбола Италии за финансовые махинации имеет 23 очка и находится на 13-м месте.

Компания Fininvest, возглавляемая Берлускони, приобрела «Монцу» в декабре 2018 года. До этого итальянец владел «Миланом». При нем команда восемь раз выиграла чемпионат Италии, один раз — Кубок Италии, семь раз — Суперкубок страны, и пять раз — Лигу чемпионов.

Футбол,Сильвио Берлускони,
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