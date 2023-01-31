Михаил Кержаков назвал лучшего вратаря ЧМ-2022

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков в интервью «Матч ТВ» объяснил, почему считает хорвата Доминика Ливаковича лучшим голкипером чемпионата мира 2022 года.На турнире, проходившем в Катаре, Ливакович вместе со сборной Хорватии стал бронзовым призером. В данный момент 28 летний голкипер выступает за загребское «Динамо».

— На тренировках в Катаре периодически слышал от вас реплику в адрес коллег вратарей: «Включи Мартинеса». Произвел на вас впечатление вратарь сборной Аргентины на чемпионате мира?

Видео дня

— Только в сериях пенальти. Поэтому и на тренировках такое говорю, когда у нас случаются одиннадцатиметровые, — сказал Кержаков «Матч ТВ».

— То есть не считаете Эмилиано Мартинеса лучшим вратарем чемпионата мира?

— Нет. Почему? В последние три года Мартинес действительно засиял. Но после того, что я наблюдал в его исполнении в Англии, считаю, что в Катаре он сыграл ниже своего уровня. Аргентинец может быть лучше.

— Кто тогда по вашей версии лучший голкипер чемпионата мира?

— Для меня — Ливакович. Если честно, выбирал между ним и марокканцем Яссином Буну, который тоже великолепно играет в последние годы в «Севилье». В Катаре он как раз выступил на своем уровне. Но Ливакович был намного лучше, чем у себя в «Динамо».

Я не говорю, что хорват в принципе лучше Буну и Мартинеса. Однако именно на чемпионате мира Ливакович выглядел выше самого себя. Провел турнир практически без ошибок. Плюс серии пенальти, в которых он тащил команду. А в матче со сборной Бразилии вообще вытянул хорватов, можно сказать, в стиле соло. Поэтому Ливакович. Теперь вот вспоминаю Деяна Ловрена.

— В связи с чем?

— После матчей Ливаковича за «Динамо» говорил ему: «Смотри, какой у вас вратарь». А Деян в шутку: «Да брось, какой там». После матча Хорватия — Япония написал Ловрену: «Ну что, Ливакович». На этот раз он согласился: «Да, ты прав».