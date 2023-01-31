Суд взыскал с Газизова десятки миллионов рублей в пользу "Спартака"

Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск московского "Спартака" и взыскал с бывшего генерального директора футбольного клуба Шамиля Газизова 92 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила юрист красно-белых Татьяна Завьялова.

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"Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба "Спартак", взыскав с Шамиля Газизова 92 млн рублей", - сказала Завьялова.

Газизов отказался комментировать ситуацию корреспонденту ТАСС.

10 августа Октябрьский суд Уфы зарегистрировал иск "Спартака" к Газизову о возвращении 88 млн рублей. Как сообщила ТАСС юрист "Спартака" Елена Чачуа, это те деньги, которые, как полагают в московском клубе, Газизов сам себе выплатил незаконно, "когда он перевел 88 млн рублей на свою карточку, используя ключ генерального директора".