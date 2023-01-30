Украинский футболист извинился за объятия с россиянином

«Хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока “Монако”. Я понимаю, что лучше бы обошёл его стороной, но так случилось, что он подошёл ко мне и поздоровался. После игры все футболисты жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал», – сообщил Малиновский.