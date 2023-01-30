Украинский футболист извинился за объятия с россиянином

Футболист из Украины Руслан Малиновский извинился за то, что обнялся с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным после матча 20-го тура Лиги 1. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока “Монако”. Я понимаю, что лучше бы обошёл его стороной, но так случилось, что он подошёл ко мне и поздоровался. После игры все футболисты жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал», – сообщил Малиновский.
Он также добавил, что волна негодования, которую он получил за эту «секундную ошибку» вызывает у спортсмена «сомнения в искренности» болельщиков, которые пишут ему слова поддержки.
«В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», – написал Малиновский в своих социальных сетях.
Ранее исполком МОК объявил, что рассмотрит допуск спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования в нейтральном статусе, если они не поддержали спецоперацию на Украине.