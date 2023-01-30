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1 час назад

Малиновский извинился за объятия с российским спортсменом

Елена Прошина

Футболист из Украины Руслан Малиновский извинился за то, что обнялся с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным после матча 20-го тура Лиги 1. Об этом сообщает «Чемпионат».

Украинский футболист извинился за объятия с россиянином
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока “Монако”. Я понимаю, что лучше бы обошёл его стороной, но так случилось, что он подошёл ко мне и поздоровался. После игры все футболисты жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал», – сообщил Малиновский.

Он также добавил, что волна негодования, которую он получил за эту «секундную ошибку» вызывает у спортсмена «сомнения в искренности» болельщиков, которые пишут ему слова поддержки.

«В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», – написал Малиновский в своих социальных сетях.

Ранее исполком МОК объявил, что рассмотрит допуск спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования в нейтральном статусе, если они не поддержали спецоперацию на Украине.

Футбол,Руслан Малиновский,Александр Головин,
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