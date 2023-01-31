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22 часа назад

Кавазашвили заявил, что его не волнует судьба возглавившего сборную Бельгии Тедеско

Газета.Ruиещё 15

Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско возглавил национальную команду Бельгии. Его слова передает "Матч ТВ". "Если вы думаете, что меня очень волнует судьба господина Тедеско и сборной Бельгии, то вы заблуждаетесь. Меня волнует настоящее и будущее "Спартака", а Тедеско меня не беспокоит", — сказал Кавазашвили. Ранее сообщалось, что контракт с немецким специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира — 2026. Напомним, что Тедеско возглавлял московский клуб с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером "РБ Лейпциг". В дебютном сезоне его команда стала четвертой в чемпионате Германии. Также его команда дошла до полуфинала Лиги Европы. Тедеско был уволен с поста главного тренера 7 сентября 2022 года после поражения 1:4 в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов от украинского "Шахтера".

Тедеско возглавит сборную Бельгии
Фото: Championat.comChampionat.com
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