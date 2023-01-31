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2 часа назад

Нойер должен восстановиться до начала нового сезона

Евро-футбол.Ру

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продолжает восстановление после травмы.

Стал известен срок восстановления Нойера
Фото: официальный сайт «Баварии»официальный сайт «Баварии»

36-летний капитан мюнхенцев сломал ногу, катаясь на лыжах во время отпуска после завершения катарского чемпионата мира. Юлиан Нагельсманн не сможет рассчитывать на Нойера до конца сезона, в связи с чем клуб уже подписал Янна Зоммера, однако восстановление ветерана протекает весьма удачно, докладывает Bild.

Текущее состояние вратаря сборной Германии позволяет «Баварии» надеяться на его возвращение в строй к началу предсезонной подготовки в июле.

До травмы Мануэль Нойер успел отыграть 16 матчей в нынешнем сезоне, пропустив 14 голов и семь раз сохранив ворота в неприкосновенности.

Футбол,Юлиан Нагельсманн,Мануэль Нойер,
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