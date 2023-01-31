Стал известен срок восстановления Нойера

36-летний капитан мюнхенцев сломал ногу, катаясь на лыжах во время отпуска после завершения катарского чемпионата мира. Юлиан Нагельсманн не сможет рассчитывать на Нойера до конца сезона, в связи с чем клуб уже подписал Янна Зоммера, однако восстановление ветерана протекает весьма удачно, докладывает Bild.