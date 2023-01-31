Серхио Рамос прокомментировал неудачи «ПСЖ»

«Хоть результаты не всегда соответствуют ожиданиям, мы продолжаем усердно работать изо дня в день, чтобы стать лучше. Спасибо за поддержку», – цитирует 36-летнего испанского футболиста Footmercato, ссылаясь на его социальные сети.