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49 минут назад

Серхио Рамос прокомментировал неудачи «ПСЖ»

Евро-футбол.Ру

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос обратился к болельщикам на фоне не самых впечатляющих результатов команды.

Серхио Рамос прокомментировал неудачи «ПСЖ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В воскресенье парижане не смогли обыграть в родных стенах «Реймс» в поединке французской Лиги 1 (1:1). Для коллектива Кристофа Галтье данная осечка стала уже третьей в январе – ранее случились поражения от «Ланса» (1:3) и «Ренна» (0:1).

«Хоть результаты не всегда соответствуют ожиданиям, мы продолжаем усердно работать изо дня в день, чтобы стать лучше. Спасибо за поддержку», – цитирует 36-летнего испанского футболиста Footmercato, ссылаясь на его социальные сети.

«ПСЖ» продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, однако отрыв от «Ланса» составляет лишь три очка, а от «Марселя» – пять.

Футбол,Кристоф Галтье,
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