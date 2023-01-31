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1 час назад

«Марсель» ведёт переговоры с «Байером» по трансферу Азмуна

Чемпионат.com

Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Байер». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры о покупке иранского футболиста начал вести французский «Марсель».

«Марсель» ведет переговоры с «Байером» по трансферу Азмуна
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Всего «Олимпик» рассматривает 2-3 варианта усиления атаки. Азмун перешёл в «Байер» в конце января 2022 года из санкт-петербургского «Зенита».

В текущем сезоне Азмун провел в Бундеслиге 10 матчей и не отметился результативными действиями. На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие во всех матчах Ирана на групповом этапе, но также не записал на свой счёт забитых мячей или голевых пасов. «Байер» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Бундеслиги, в активе коллектива из Леверкузена 24 очка.

Футбол,Фабрицио Романо,Зенит,
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