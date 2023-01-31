«Марсель» ведет переговоры с «Байером» по трансферу Азмуна

В текущем сезоне Азмун провел в Бундеслиге 10 матчей и не отметился результативными действиями. На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие во всех матчах Ирана на групповом этапе, но также не записал на свой счёт забитых мячей или голевых пасов. «Байер» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Бундеслиги, в активе коллектива из Леверкузена 24 очка.