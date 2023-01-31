Радимов заявил о коалиции стран против сборной России по футболу

— Если вкратце разобраться, то МОК это больше индивидуальные виды спорта, где спортсмены могут индивидуально представлять страну без флага и гимна. Мне кажется, в командных видах спорта вернуться будет гораздо тяжелее по одной простой причине. Мы можем договориться с МОК, они, наверняка, будут лояльно относиться, наладить отношения с УЕФА и ФИФА. Но, как мне кажется, будет существовать какая-то коалиция, которая будет против игр со сборной России. То же самое произошло во время отборочных матчей к чемпионату мира в Катаре. Здесь может произойти нечто подобное. И тогда УЕФА и ФИФА чью строну будут принимать, когда будет большая коалиция команд, которые отказываются с нами играть?



Чемпионат Европы точно пропустим. Следующий чемпионат мира, который будет проводиться в США и Канаде, ну давайте будем объективными, маловероятно, что США постараются нас туда допустить, — сказал Радимов.