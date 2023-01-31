Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
3 часа назад

«Будет существовать коалиция, которая будет против игр со сборной России» — Радимов

Матч ТВиещё 3

Российский тренер Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» выразил мнение, что сборной России будет сложно вернуться в международные турниры в обозримом будущем.

Радимов заявил о коалиции стран против сборной России по футболу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее «Матч ТВ» стало известно, что встреча руководства Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должна пройти через две недели, на заседании также должны присутствовать представители Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Прошлая встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоялась 24 января. На ней стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты.

— Если вкратце разобраться, то МОК это больше индивидуальные виды спорта, где спортсмены могут индивидуально представлять страну без флага и гимна. Мне кажется, в командных видах спорта вернуться будет гораздо тяжелее по одной простой причине. Мы можем договориться с МОК, они, наверняка, будут лояльно относиться, наладить отношения с УЕФА и ФИФА. Но, как мне кажется, будет существовать какая-то коалиция, которая будет против игр со сборной России. То же самое произошло во время отборочных матчей к чемпионату мира в Катаре. Здесь может произойти нечто подобное. И тогда УЕФА и ФИФА чью строну будут принимать, когда будет большая коалиция команд, которые отказываются с нами играть?

Чемпионат Европы точно пропустим. Следующий чемпионат мира, который будет проводиться в США и Канаде, ну давайте будем объективными, маловероятно, что США постараются нас туда допустить, — сказал Радимов.

В феврале УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из за ситуации на Украине.

Футбол,Владислав Радимов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители