Сергеев назвал Промеса безнаказанным зачинщиком драки в матче со "Спартаком"

До сих пор не понимаю, почему его не удалили. Хотя он зачинщик. Но остался безнаказанным. Это несправедливо. При этом многих других удалили. Понятно, что захлестнули эмоции, большой накал. Но все-таки уже пора оставить эту историю в прошлом», – сказал нападающий «Зенита».