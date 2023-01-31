Черышев поделился воспоминаниями о работе с Черчесовым

Полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев рассказал Sport24, что поддерживает связь с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, который сейчас возглавляет венгерский «Ференцварош».
Черышев выступал за национальную команду под руководством Черчесова с 2016 по 2021 год.
— Черчесов случайно не звал тебя в «Ференцварош»?
— Держим связь, но в команду к себе он не звал (смеется). Периодически переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками и с какими то успехами. У меня о Станиславе Саламыче только теплые воспоминания. Мы через столько прошли вместе, что по другому и быть не могло.
В нынешнем сезоне 32 летний Денис Черышев провел за «Венецию» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Источник:sport24.ru