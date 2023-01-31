Черышев поделился воспоминаниями о работе с Черчесовым

— Держим связь, но в команду к себе он не звал (смеется). Периодически переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками и с какими то успехами. У меня о Станиславе Саламыче только теплые воспоминания. Мы через столько прошли вместе, что по другому и быть не могло.