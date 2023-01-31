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3 часа назад

Черышев поделился воспоминаниями о работе с Черчесовым

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Полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев рассказал Sport24, что поддерживает связь с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, который сейчас возглавляет венгерский «Ференцварош».

Черышев поделился воспоминаниями о работе с Черчесовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Черышев выступал за национальную команду под руководством Черчесова с 2016 по 2021 год.

— Черчесов случайно не звал тебя в «Ференцварош»?

— Держим связь, но в команду к себе он не звал (смеется). Периодически переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками и с какими то успехами. У меня о Станиславе Саламыче только теплые воспоминания. Мы через столько прошли вместе, что по другому и быть не могло.

В нынешнем сезоне 32 летний Денис Черышев провел за «Венецию» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник:sport24.ru

Футбол,Денис Черышев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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