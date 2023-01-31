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3 часа назад

​Агент Азмуна оценил возможность возвращения игрока в «Зенит»

Евро-футбол.Руиещё 3

В прессе появилась информация о том, что Сердар Азмун может вернуться в «Зенит», если ему не удастся договориться о трансфере в «Марсель». Комментарий на этот счёт дал агент Арманду Дурн, который работает с 28-летним иранским нападающим.

​Агент Азмуна оценил возможность возвращения игрока в «Зенит»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В последние дни трансферного окна всё возможно. Но на самом деле есть огромный интерес со стороны «Марселя», - высказался Дурн, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что Сердар Азмун перебрался из «Зенита» в «Байер» год назад. С тех пор нападающий провёл за «фармацевтов» 24 матча, в которых он забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.

Специалисты портала transfermarkt оценивают Сердара Азмуна в 12 миллионов евро.

Футбол,Зенит,
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