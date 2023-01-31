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2 часа назад

Черышев: я никогда не отказывался от выступлений за сборную России

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Футболист предан стране.

Черышев: я никогда не отказывался от выступлений за сборную России
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев заявил, что не отказывается от выступлений за национальную команду России.

«Есть ли надежда ещё сыграть за сборную? Посмотрим, как бог даст. Я никогда не отказывался от выступлений за сборную, мыслей таких не было.

Надеюсь, ещё выпадет такая возможность. Очень хочется, чтобы российские клубы вернули в еврокубки, а сборную — на международную арену», — цитирует Черышева Sport24.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА, санкции были продлены в мае до конца сезона-2022/2023. Это произошло после начала конфликта на Украине. Российские сборные и клубы были исключены из всех международных турниров.

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