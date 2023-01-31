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1 час назад

СМИ назвали клуб, в который перейдет из «Байера» экс-игрок «Зенита» Азмун

Газета.Ru

Нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун с большой долей вероятности продолжит карьеру во французском «Марселе», сообщает Sport24.

Азмун может перейти в «Марсель»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет издание, сумма трансфера 28-летнего форварда составит около €10 млн.

Инициатором трансфера является спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта, ранее работавший в «Зените».

Азмун стал игроком «Байера» в январе 2022 года после трех лет, проведенных в составе «Зенита». Нападающий пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

В составе команды из Петербурга Азмун три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В сезоне-2022/23 Азмун принял участие в десяти матчах за «Байер» в Бундеслиге, не записав на свой счет результативных действий.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о скандале вокруг полузащитника «Монако» Александра Головина и украинского хавбека «Марселя» Руслана Малиновского, который извинился за свои объятия с россиянином после очного матча команд в 20-м туре Лиги 1.

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