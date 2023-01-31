Форвард «Зенита» Сергеев назвал Месси лучшим игроком в истории

Российский нападающий «Зенита» Иван Сергеев признался, что переживал за форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.
Аргентина стал победителем ЧМ в Катаре, обыграв в финале французскую сборную в серии пенальти.
— Смотрел много матчей чемпионата мира. Не все полностью, правда. Переживал за Месси. Думаю, своей игрой он заслужил титул чемпиона мира. На клубном [уровне] он выиграл всё. Оставался последний шаг, и он внес большой вклад в этот успех.
Что касается финала — уникальный матч. Франция «горела» 0:2, вытащила матч, а дальше пенальти. Эмоции очень сильные. Думаю, это матч номер один. А Месси теперь — лучший игрок в истории, — сказал Сергеев «Чемпионату».
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Источник:Чемпионат