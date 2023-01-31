Форвард «Зенита» Сергеев назвал Месси лучшим игроком в истории

— Смотрел много матчей чемпионата мира. Не все полностью, правда. Переживал за Месси. Думаю, своей игрой он заслужил титул чемпиона мира. На клубном [уровне] он выиграл всё. Оставался последний шаг, и он внес большой вклад в этот успех.

Что касается финала — уникальный матч. Франция «горела» 0:2, вытащила матч, а дальше пенальти. Эмоции очень сильные. Думаю, это матч номер один. А Месси теперь — лучший игрок в истории, — сказал Сергеев «Чемпионату».