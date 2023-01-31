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1 час назад

Форвард «Зенита» Сергеев назвал Месси лучшим игроком в истории

Матч ТВ

Российский нападающий «Зенита» Иван Сергеев признался, что переживал за форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

Форвард «Зенита» Сергеев назвал Месси лучшим игроком в истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аргентина стал победителем ЧМ в Катаре, обыграв в финале французскую сборную в серии пенальти.

— Смотрел много матчей чемпионата мира. Не все полностью, правда. Переживал за Месси. Думаю, своей игрой он заслужил титул чемпиона мира. На клубном [уровне] он выиграл всё. Оставался последний шаг, и он внес большой вклад в этот успех.
Что касается финала — уникальный матч. Франция «горела» 0:2, вытащила матч, а дальше пенальти. Эмоции очень сильные. Думаю, это матч номер один. А Месси теперь — лучший игрок в истории, — сказал Сергеев «Чемпионату».

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:Чемпионат

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