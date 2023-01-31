«Барселоне» разрешили зарегистрировать Гави в качестве игрока первой команды

Коммерческий суд Барселоны разрешил футбольному клубу «Барселона» внести в заявку полузащитника Гави в качестве игрока основной команды, сообщает La Vangurdia.

По данным испанских СМИ, ранее в января Ла Лига уведомила каталонский клуб, что не может зарегистрировать Гави в качестве игрока первой команды из за нарушений регламента. В сентябре 18 летний хавбек продлил контракт с «Барселоной» до 2026 года, после чего футболист был переведен в первую команду «сине гранатовых».

Глава лиги Хавьер Тебас утверждал, что ожидаемый дефицит «Барселоны» по зарплате игроков в следующем сезоне составит более 200 миллионов евро, что, по его мнению, не соответствует правилам fair play, разработанным организацией, которым он руководит.

Гави в нынешнем сезоне провел за «Барселону» 28 матчей, забил один мяч и отдал пять результативных передач.