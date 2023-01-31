Защита Дани Алвеса подала апелляцию с требованием его освобождения

Защита именитого бразильского футболиста Дани Алвеса подала апелляцию в Верховный суд Барселоны с требованием его освобождения, сообщает Marca со ссылкой на La Vanguardia.

Изначально суд заключил под стражу Алвеса, который подозревается в совершении сексуального насилия, ссылаясь на то, что финансовые активы позволяют игроку жить в любой точке мира, что увеличивает риск его побега. Защита, подавшая апелляцию, ссылается на то, что его семейные, социальные, личные и деловые корни находятся в Барселоне.

Стоит отметить, что, в случае удовлетворения апелляции и освобождения игрока из тюрьмы, суд Барселоны может применить к Дани Алвесу такие меры, как залог, изъятие его паспорта, явка в суд в определенные дни или надевание на него телематического браслета. Издания JC Albalat и Guillem Sánchez сообщили, что игрок готов пойти на такой шаг. 39-летнего Дани Алвеса арестовали 20 января. Самому титулованному футболисту мира грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.

Напомним, что 25 января издание El Periodico сообщило, что экспертиза подтвердила наличие отпечатков пальцев Алвеса в туалете ночного клуба и характерные травмы на теле предполагаемой жертвы. В распоряжении полиции также есть кадры с видеокамеры, на которую сняли показания девушки сразу после случившегося.