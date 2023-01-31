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2 часа назад

«Какого черта русский тренируется с нашей сборной?»: капитан «Ядра» рассказал о тренировке с Саудовской Аравией

Спорт день за днем

Полузащитник петербургского «Ядра» Виталий Семенов в беседе с корреспондентом «Спорта День за Днем» Александром Ганаевым рассказал о тренировке со сборной Саудовской Аравией перед чемпионатом мира в России.

Россиянин вспомнил тренировку с саудитами перед ЧМ-2018
Фото: ФК «Ядро»ФК «Ядро»

«Перед стартом ЧМ-2018 нужен был футболист, который поможет в тренировках сборной Саудовской Аравии на «Петровском. Выдали экипу, я переоделся и вышел на поле. Прошло пару минут, я немного попасовался с вратарями. Но потом сказали: «Какого черта русский тренируется с нашей сборной? Нам первый матч с Россией предстоит». Меня поблагодарили, и я покинул тренировку», – рассказал Виталий Семенов «Спорту День за Днем».

Также Семенов отметил, что для саудовцев вызов в сборную – большая честь, и они подходят к тренировкам национальной команды с огромным желанием. Из сильных качеств арабских футболистов полузащитник «Ядра» выделил умение грамотно подсказывать партнерам на поле.

«У Саудовской Аравии обычные футболисты, ничего сверхъестественного, но представить, что они обыграют Аргентину с Месси, было невозможно», – подытожил Виталий Семенов.

На ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии заняла третьем место в группе с Россией, Уругваем и Египтом. В первом матче российского мундиаля саудовцы проиграли сборной России со счетом 5:0.

На минувшем чемпионате мира в Катаре Саудовская Аравия была близка к выходу из группы с Аргентиной, Польшей и Мексикой. На групповом этапе саудовцы одержали победу над аргентинцами (2:1).

Полную версию интервью можно прочитать здесь

Футбол,Виталий Семенов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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