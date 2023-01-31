Россиянин вспомнил тренировку с саудитами перед ЧМ-2018

«Перед стартом ЧМ-2018 нужен был футболист, который поможет в тренировках сборной Саудовской Аравии на «Петровском. Выдали экипу, я переоделся и вышел на поле. Прошло пару минут, я немного попасовался с вратарями. Но потом сказали: «Какого черта русский тренируется с нашей сборной? Нам первый матч с Россией предстоит». Меня поблагодарили, и я покинул тренировку», – рассказал Виталий Семенов «Спорту День за Днем».