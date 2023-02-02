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1 час назад

The Athletic: Роналду получает 90% зарплаты из бюджета Саудовской Аравии

Газета.Ruиещё 2

Футбольный клуб «Аль-Наср» выплачивает португальскому форварду Криштиану Роналду только 10% зарплаты. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники.

Роналду получает 90% зарплаты из бюджета Саудовской Аравии
Фото: Газета.ruГазета.ru

По информации источника, остальные 90% заработной платы звездный нападающий получает из бюджета Саудовской Аравии.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

22 января Роналду дебютировал за клуб в чемпионате Саудовской Аравии. Он вышел в стартовом составе команды на игру против «Аль-Иттифака». Португалец провел матч полностью, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась победой его команды со счетом 1:0.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что фанаты «Аль-Иттихада» дразнили Роналду словами о Месси в матче Суперкубка Саудовской Аравии.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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