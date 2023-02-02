Роналду получает 90% зарплаты из бюджета Саудовской Аравии

Футбольный клуб «Аль-Наср» выплачивает португальскому форварду Криштиану Роналду только 10% зарплаты. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники.

Фото: Газета.ru Газета.ru

По информации источника, остальные 90% заработной платы звездный нападающий получает из бюджета Саудовской Аравии.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

22 января Роналду дебютировал за клуб в чемпионате Саудовской Аравии. Он вышел в стартовом составе команды на игру против «Аль-Иттифака». Португалец провел матч полностью, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась победой его команды со счетом 1:0.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».