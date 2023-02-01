Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Российский футболист "Химок" Зуев заинтересован в переходе в сборную Казахстана

Газета.Ruиещё 6

Полузащитник подмосковных «Химок» Александр Зуев рассматривает вариант смены спортивного гражданства и выступлений в будущем за сборную Казахстана, сообщает ТАСС.

Российский футболист захотел выступать за сборную Казахстана
Фото: газета.ругазета.ру

Зуев родился в Казахстане и с 2003 по 2005 год выступал за молодежную команду «Тобола».

Казахстанская федерация футбола (КФФ) уже запросила у Российского футбольного союза (РФС) информацию о выступлении игрока за сборные России.

«Зуев действительно проявил интерес к выступлению за национальную сборную Казахстана. В случае наличия у него гражданства Республики Казахстан, а также заинтересованности тренерского штаба национальной сборной в игроке, Казахстанская федерация футбола будет готова заняться решением юридических вопросов, связанных со сменой спортивного гражданства футболиста», — сообщили в пресс-службе КФФ.

В нынешнем сезоне Зуев в Российской премьер-лиге (РПЛ) провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями. Стоит отметить, что футболист прошел все юношеские и молодежные сборные России.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) запретил клубу Первой лиги «Рубин» регистрировать новых игроков. Решение о санкциях к казанскому клубу 31 января приняла палата по разрешению споров РФС.

Футбол,Александр Зуев,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители