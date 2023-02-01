Российский футболист захотел выступать за сборную Казахстана

Полузащитник подмосковных «Химок» Александр Зуев рассматривает вариант смены спортивного гражданства и выступлений в будущем за сборную Казахстана, сообщает ТАСС.

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Зуев родился в Казахстане и с 2003 по 2005 год выступал за молодежную команду «Тобола».

Казахстанская федерация футбола (КФФ) уже запросила у Российского футбольного союза (РФС) информацию о выступлении игрока за сборные России.

«Зуев действительно проявил интерес к выступлению за национальную сборную Казахстана. В случае наличия у него гражданства Республики Казахстан, а также заинтересованности тренерского штаба национальной сборной в игроке, Казахстанская федерация футбола будет готова заняться решением юридических вопросов, связанных со сменой спортивного гражданства футболиста», — сообщили в пресс-службе КФФ.

В нынешнем сезоне Зуев в Российской премьер-лиге (РПЛ) провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями. Стоит отметить, что футболист прошел все юношеские и молодежные сборные России.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.