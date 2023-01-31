Федун отреагировал на назначение Тедеско в сборную Бельгии

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал назначение экс-тренера красно-белых Доменико Тедеско на пост наставника сборной Бельгии, передает «Спорт-Экспресс».
Портал HLN сообщил, что контракт с немецким специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира — 2026.
«Могу его только поздравить! Пожелал бы Тедди, как мы его называем, всяческих успехов. Он очень хороший тренер и прекрасный человек. Будем теперь за него переживать и поддерживать. Сборная Бельгии — это круто!» — сказал Федун.
Напомним, что Тедеско возглавлял московский клуб с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг».
В дебютном сезоне его команда стала четвертой в чемпионате Германии. Также его команда дошла до полуфинала Лиги Европы. Тедеско был уволен с поста главного тренера 7 сентября 2022 года после поражения 1:4 в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов от украинского «Шахтера».
Ранее о том, что Тедеско возглавит сборную Бельгии, сообщало издание Sporza.