Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

Федун отреагировал на назначение экс-тренера "Спартака" Тедеско в сборную Бельгии

Газета.Ru

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал назначение экс-тренера красно-белых Доменико Тедеско на пост наставника сборной Бельгии, передает «Спорт-Экспресс».

Федун отреагировал на назначение Тедеско в сборную Бельгии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Портал HLN сообщил, что контракт с немецким специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира — 2026.

«Могу его только поздравить! Пожелал бы Тедди, как мы его называем, всяческих успехов. Он очень хороший тренер и прекрасный человек. Будем теперь за него переживать и поддерживать. Сборная Бельгии — это круто!» — сказал Федун.

Напомним, что Тедеско возглавлял московский клуб с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг».

В дебютном сезоне его команда стала четвертой в чемпионате Германии. Также его команда дошла до полуфинала Лиги Европы. Тедеско был уволен с поста главного тренера 7 сентября 2022 года после поражения 1:4 в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов от украинского «Шахтера».

Ранее о том, что Тедеско возглавит сборную Бельгии, сообщало издание Sporza.

Футбол,Доменико Тедеско,Леонид Федун,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители