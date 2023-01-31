Оздоев забил гол в матче чемпионата Турции с «Бешикташем»

Матч проходит на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Главный арбитр встречи Али Шансалан дал стартовый свисток в 20:00 мск. На 33-й минуте Дженк Тосун вывел «Бешикташ» вперёд, а на 49-й минуте Магомед Оздоев сравнял счёт после передачи Фабио Борини .

Гол стал для Магомеда Оздоева третьим в сезоне. Футболист провёл за «Фатих Карагюмрюк» 19 матчей в турецкой Суперлиги, в которых отличился не только забитыми голами, но и тремя результативными передачами.