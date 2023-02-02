Игрок "Зенита" Бакаев признался, что не хотел победы Месси на ЧМ

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о сравнениях Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а также поделился мнением о победе аргентинца на чемпионате мира в Катаре.
«Возможно, Роналду работал больше, но мне даже неприятно, когда кто-то говорит исключительно про талант Месси. Это обесценивание труда.
Я очень уважаю Месси, для меня он и Роналду – лучшие футболисты в истории. Но, конечно, я не хотел, чтобы Месси выиграл ЧМ. Как Криштиану конкурирует с Лео, так и их болельщики – между собой. Хочу, чтобы у Роналду было больше «Золотых мячей» и других титулов», — передает слова Бакаева Sports.
18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. На счету Месси дубль. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2).
Сразу трое аргентинцев были признаны лучшими в своих категориях. Лучшим молодым игроком стал Энцо Фернандес, лучшим голкипером — Эмилиано Мартинес, а лучшим игроком — Лионель Месси.