Игрок "Зенита" Бакаев признался, что не хотел победы Месси на ЧМ

«Возможно, Роналду работал больше, но мне даже неприятно, когда кто-то говорит исключительно про талант Месси. Это обесценивание труда.



Я очень уважаю Месси, для меня он и Роналду – лучшие футболисты в истории. Но, конечно, я не хотел, чтобы Месси выиграл ЧМ. Как Криштиану конкурирует с Лео, так и их болельщики – между собой. Хочу, чтобы у Роналду было больше «Золотых мячей» и других титулов», — передает слова Бакаева Sports.