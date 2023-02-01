«Я услышал агрессивную речь и подошёл очень раздражённым. Потому что в первом скандале я смог удержаться и не трогать этого водителя — чайника. А тут, когда я слышу дополнительно… Я подошёл к нему в том моменте, когда был уже конец, и спросил: «А кому вы это сказали?» Он говорит: вам, вы типа кучка… Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит «да» — получит», — сказал Кокорин в интервью Сергею Брейну.