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2 часа назад

Кокорин рассказал, как взял в руки стул в ситуации с Паком, и назвал водителя «чайником»

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поделился подробностями об инциденте с чиновником Денисом Паком.

«Я услышал агрессивную речь и подошёл очень раздражённым. Потому что в первом скандале я смог удержаться и не трогать этого водителя — чайника. А тут, когда я слышу дополнительно… Я подошёл к нему в том моменте, когда был уже конец, и спросил: «А кому вы это сказали?» Он говорит: вам, вы типа кучка… Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит «да» — получит», — сказал Кокорин в интервью Сергею Брейну.

Когда ведущий сравнил стул с оружием, Кокорин ответил: «Не дай бог. Если бы это был ствол, мы бы сейчас там записывали».

Александр Кокорин получил тюремный срок и провёл в заключении около года.

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