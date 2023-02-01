В Беларуси задержали игрока, который «привёз» пенальти в потенциально договорном матче

Согласно сведениям источника, футболиста через двое суток отпустили. Точная причина задержания форварда не разглашается. Однако ранее СМИ сообщали, что матч чемпионата Беларуси «Белшина» - «Шахтёр» мог носить договорной характер. В этом матче именно Гонза «привёз» пенальти в свои ворота, сообщаетchampionat.com .

Ранее стало известно, что 30 января было заведено уголовное дело на представителя «Шахтёра» за оказание влияния на результат матча чемпионата Беларуси по футболу. В этот же день стало известно о том, что правоохранители пришли в офис клуба и забрали с собой директора «Шахтёра» Александра Марченко.