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1 час назад

В Беларуси задержали игрока, который «привёз» пенальти в потенциально договорном матче

Спорт уик-энд

Капитан футбольного клуба «Белшина» Дмитрий Гомза был задержан в середине января представителями правоохранительных органов.

В Беларуси задержали игрока, который «привёз» пенальти в потенциально договорном матче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно сведениям источника, футболиста через двое суток отпустили. Точная причина задержания форварда не разглашается. Однако ранее СМИ сообщали, что матч чемпионата Беларуси «Белшина» - «Шахтёр» мог носить договорной характер. В этом матче именно Гонза «привёз» пенальти в свои ворота, сообщаетchampionat.com .

Ранее стало известно, что 30 января было заведено уголовное дело на представителя «Шахтёра» за оказание влияния на результат матча чемпионата Беларуси по футболу. В этот же день стало известно о том, что правоохранители пришли в офис клуба и забрали с собой директора «Шахтёра» Александра Марченко.

Футбол,Александр Марченко,
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