Кокорин: каждый нормальный мужчина должен отсидеть

«Дал бы я 70 млн рублей, чтобы изменить всё, что было? Я бы не дал. Потому что я был прав во всём. За содеянное в драке мы извинились, мы не отрицали. Но на нас повесили статью «хулиганка». Якобы мы группа лиц по предварительному сговору с предметами оружия, распределяя роли, пришли в кафе драться с людьми.