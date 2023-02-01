Адебайор: Россия должна вернуться к большим турнирам

«Российский футбол рано или поздно должен вернуться в мировой спорт, к большим турнирам вроде чемпионата мира и Европы. Потому что Россия – самая большая страна на планете, с внушительным населением, она важна. И она должна вернуться в футбол», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.