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3 часа назад

Мостовой высказался о нашумевших словах Кокорина про тюрьму

Спорт день за днемиещё 8

Экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на высказывание Александра Кокорина о тюрьме.

Мостовой высказался о нашумевших словах Кокорина про тюрьму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Даже не знаю, что ответить на высказывание Кокорина про тюрьму. Что он несёт? Что это вообще значит и что за этим стоит? То, что он лишний раз напомнил, что у него была такая история? А зачем? Лучше не напоминать никому об этом, а жить дальше. Понятно, что это никогда не забудется, но не стоит лишний раз напоминать о своём опыте. Ну, конечно же, я с ним не согласен. Нормальный мужчина должен иметь здоровых родителей, воспитать добрых детей и хорошо жить. Непонятно, что Кокорин вообще имел в виду», — приводит слова Мостового «РБ-Спорт».

Александр Кокорин в недавнем интервью заявил, «что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть»

В октябре 2018 года Кокорин со своим братом и футболистом Павлом Мамаевым были задержаны после драки в центре Москвы. Кокорины отправились в колонию на 1 год и 7 месяцев.

В данный момент Кокорин выступает за «Арис» из кипрского Лимассола на правах аренды. В текущем сезоне Кокорин провел 16 матчей за клуб во всех соревнованиях и забил 7 голов, а также отдал 3 голевые передачи.

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