«Есть предел, до которого нельзя доходить». У «Реала» накопилось очень много проблем

Тяжелейший календарь, травмы, отсутствие трансферов. Карло Анчелотти точно не позавидуешь.

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«Реал» хоть и отстаёт от «Барсы» на восемь очков в Примере (имея матч в запасе), но продолжает борьбу за титул. При этом борется ещё и за Кубок Испании с Лигой Чемпионов. Кроме того, «Королевский клуб» вот-вот примет участие в клубном чемпионате мира. Однако календарь у «Реала» сейчас очень напряжённый – об этом недавно высказался главный тренер команды Карло Анчелотти.

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«Мы не собираемся отказываться от участия в турнирах, потому что очень близки к финалам. Мы в полуфинале Кубка Испании и боремся в чемпионате страны и Лиге чемпионов. Важно верно распределять силы, потому что это невероятно сложный календарь. Думаю, нужно остановиться на мгновение, потому что, если игроки устанут, всё закончится. Мы рады играть и постоянно бороться, но думаю, что есть предел, до которого нельзя доходить. Нужно что-то делать, чтобы этого избежать». - Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»

За последний месяц (31 день) команда Карло Анчелотти сыграла девять матчей: прошла трёх соперников в Кубке Испании, включая «Атлетико»; вышла в финал Суперкубка страны, обыграв «Валенсию», но там уступила «Барселоне». В чемпионате же победила «Вальядолид» и «Атлетик», проиграла «Вильярреалу» и поделила очки с «Реалом Сосьедад». А впереди у мадридского клуба настолько тяжёлый календарь, что игрокам точно не позавидуешь.

Со 2 февраля по 2 марта «Реал» проведёт ещё девять матчей. Сегодня команда Карло Анчелотти сыграет дома с «Валенсией» и сразу отправится в Марокко на клубный ЧМ. Там «Реал» ждут два матча, а по возвращении в Испанию встречи с «Мальоркой», «Эльче» и «Осасуной» в Ла Лиге. Через три дня после «Осасуны» «сливочные» сыграют в гостях с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, а через пять дней — дома с «Атлетико». И у «Реала» будет всего три полных дня, чтобы восстановиться, так как на четвёртый команда Карло Анчелотти примет «Барселону».

Календарь «Реала» на два следующих месяца

2 февраля, «Валенсия» (д), Примера

5 февраля, «Мальорка» (г), Примера

15 февраля, «Эльче» (д), Примера

18 февраля, «Осасуна» (г), Примера

21 февраля, «Ливерпуль» (г), Лига чемпионов

26 февраля, «Атлетико» (д), Примера

2 марта, «Барселона» (д), Кубок Испании (первый полуфинал)

5 марта, «Бетис» (г), Примера

12 марта, «Эспаньол» (д), Примера

15 марта, «Ливерпуль» (д), Лига чемпионов

19 марта, «Барселона» (г), Примера

2 апреля, «Вальядолид» (д), Примера

5 апреля, «Барселона» (г), Кубок Испании (второй полуфинал).

Какие ещё проблемы у «Реала»

Помимо тяжелого календаря, у «Реала» есть проблемы с составом. С 9 января по шесть матчей пропустили Давид Алаба и Орельен Тчуамени. У обоих игроков диагностированы травмы стопы, и точные сроки их возвращения в состав до сих пор не определены. Также у «Реала» страдает правый фланг – из-за травмы лодыжки Лукаса Васкеса и мышечного повреждения Даниэля Карвахаля место справа в обороне занимает Начо.