Тренер «Спартака» Абаскаль отказался говорить о Промесе

«Я как тренер несу большую ответственность. Я считаю, что накануне этого турнира вопрос о Промесе не совсем уместен. Если я третий раз отвечу на этот вопрос, это будет пустая трата времени», — передает слова Абаскаля Sport24.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее также играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. На данный момент он делит первое место в списке лучших бомбардиров сезона с Владимиром Сычевым («Крылья Советов»). В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» в РПЛ 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами.