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32 минуты назад

Тренер «Спартака» Абаскаль отказался говорить о Промесе: это будет пустая трата времени

Газета.Ru

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался говорить о голландском нападающем команды Квинси Промесе, который пропускает тренировочный сбор команды в ОАЭ.

Тренер «Спартака» Абаскаль отказался говорить о Промесе
Фото: Газета.ру Газета.ру

«Я как тренер несу большую ответственность. Я считаю, что накануне этого турнира вопрос о Промесе не совсем уместен. Если я третий раз отвечу на этот вопрос, это будет пустая трата времени», — передает слова Абаскаля Sport24.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее также играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. На данный момент он делит первое место в списке лучших бомбардиров сезона с Владимиром СычевымКрылья Советов»). В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» в РПЛ 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Футболист «Спартака» обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Новое слушание пройдет в марте 2023 года. Сообщалось, что это стало причиной для пропуска игроком сборов в ОАЭ, так как между странами заключен договор об экстрадиции.

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