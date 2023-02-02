«Спартак» обратился к Карпину в день рождения

2 февраля специалисту исполнилось 54 года. В этот день «Ростов» и «Спартак» встречались в стартовой игре Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Основное время встречи завершилось вничью 0:0. В серии послематчевых пенальти успех со счётом 2:1 праздновали москвичи.

Карпин выступал за «Спартак» в качестве игрока. С 2008 по 2012 год он занимал должность генерального директора клуба, с 2009 по 2012-й и с 2012 по 2014 год он возглавлял столичную команду.