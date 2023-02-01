Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Главная звезда НФЛ Том Брэди объявил о завершении карьеры

Чемпионат.comиещё 4

45-летний квотербек Том Брэди объявил о завершении карьеры, сказав, что уходит из футбола навсегда.

Главная звезда НФЛ Том Брэди объявил о завершении карьеры
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я знаю, что в прошлый раз процесс был довольно сложным, поэтому, когда я проснулся сегодня утром, решил, что просто нажму на запись и дам вам знать первыми. Я не буду многословным. Так что большое спасибо вам, ребята, каждому из вас за поддержку.

Моя семья, мои друзья, мои товарищи по команде, мои соперники — я мог бы продолжать бесконечно, их слишком много. Спасибо, ребята, за то, что позволили мне воплотить в жизнь мою настоящую мечту. Я бы ничего не изменил. Люблю вас всех», — сказал Брэди в своём «твиттере».

С 2000 по 2019 год Том Брэди защищал цвета «Нью-Ингленд Пэтриотс». С 2020 года он выступал в составе «Тампа-Бэй Бакканирс». Брэди является победителем семи Супербоулов.

Брэди уже объявлял об уходе из спорта 1 февраля 2021 года, но через 40 дней передумал и вернулся.

Футбол,Том Брэди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители