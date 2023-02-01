Главная звезда НФЛ Том Брэди объявил о завершении карьеры

Моя семья, мои друзья, мои товарищи по команде, мои соперники — я мог бы продолжать бесконечно, их слишком много. Спасибо, ребята, за то, что позволили мне воплотить в жизнь мою настоящую мечту. Я бы ничего не изменил. Люблю вас всех», — сказал Брэди в своём «твиттере».